Юных жителей Мордовии пригласили на экскурсию в пожарную часть

СЕГОДНЯ 15:13 2019-10-08T15:31:50+03:00

Детишки примерили на себя спецодежду спасателей и узнали подробнее о технике

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Воспитанники приюта «Надежда» посетили пожарно-спасательную часть № 1.

Ребятам рассказали подробнее о жизни и работе сотрудников, показали служебные помещения, пункт связи части и техническое обеспечение для быстрого оповещения о пожаре. Также, напомнили номера, по которым следует звонить в случае возникновения пожара или ЧС и объяснили правильные последовательные действия при обнаружении пожара и эвакуации из горящего помещения.

Экскурсия продолжилась в гараже. Ребятам показали пожарные автомобили, имеющиеся в распоряжении части. Сотрудники МЧС рассказали подробно, для чего нужна каждая машина, показали пожарно-техническое вооружение, а также ребята с удовольствием смотрели кабину автомобиля снаружи и изнутри, а после примерили теплоотражающий костюм, боевую одежду пожарного.

В конце экскурсии дети сделали памятное фото с сотрудниками МЧС на фоне пожарного автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU