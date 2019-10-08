Юных жителей Мордовии пригласили на экскурсию в пожарную часть
Воспитанники приюта «Надежда» посетили пожарно-спасательную часть № 1.
Ребятам рассказали подробнее о жизни и работе сотрудников, показали служебные помещения, пункт связи части и техническое обеспечение для быстрого оповещения о пожаре. Также, напомнили номера, по которым следует звонить в случае возникновения пожара или ЧС и объяснили правильные последовательные действия при обнаружении пожара и эвакуации из горящего помещения.
Экскурсия продолжилась в гараже. Ребятам показали пожарные автомобили, имеющиеся в распоряжении части. Сотрудники МЧС рассказали подробно, для чего нужна каждая машина, показали пожарно-техническое вооружение, а также ребята с удовольствием смотрели кабину автомобиля снаружи и изнутри, а после примерили теплоотражающий костюм, боевую одежду пожарного.
В конце экскурсии дети сделали памятное фото с сотрудниками МЧС на фоне пожарного автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU