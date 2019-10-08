2019-10-08T14:05:19+03:00
Спорт

Пензенец завоевал серебряную медаль на Международных соревнованиях по карате

За три дня на татами вышли 1500 человек
Алина МЯСИНА
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Воспитанник ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области» Сисин Александр стал серебряным призером Международных соревнований по карате в Стамбуле. За три дня соревнований участниками стали спортсмены из 40 стран. Александр выступал в составе молодежной сборной России, в весе свыше 68 кг среди юношей 16-17 лет.

По данным пресс-службы Министерства физической культуры и спорта Пензенской области, для участия в первенстве мира по олимпийскому каратэ, по итогам соревнований и второго этапа сборов будет сформирована молодежная сборная. Сами соревнования пройдут в конце октября в Чили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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