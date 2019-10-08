41-летнему жителю Пензы вынесли приговор за убийство возлюбленной

СЕГОДНЯ 14:03 2019-10-08T14:04:01+03:00

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Прокуратура Ленинского района поддержала обвинение в отношении ранее не судимого мужчины.

В апреле пьяный горожанин пришел к своей бывшей сожительнице в квартиру на улице Фурманова. На почве ревности вспыхнула ссора. Мужчина схватился за нож и более 20 раз ударил благоверную в грудь и живот, после чего она скончалась на месте.

Покидая жилье, убийца столкнулся в подъезде с двумя мужчинами, идущими в ту же квартиру на празднование дня рождения женщины. Решив, что с кем-то из них ему и изменяла возлюбленная, ревнивец бросился на предполагаемого соперника с тем же ножом, ударив им в грудь, но третий участник конфликта успел вмешаться до того, как случилось непоправимое. Подоспевшие медики оказали пострадавшему помощь.

По данным пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, суд назначил ему лишение свободы в виде 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на год. Также в пользу брата погибшей была взыскана компенсация морального вреда в размере 600 тысяч рублей.

Подсудимый не согласился с обвинением, считая, что совершил преступление в состоянии, когда не мог себя контролировать из-за сильного стресса, и всячески стал отрицать свою связь с погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU