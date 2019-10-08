В Пензенский госпиталь ветеранов поступило новейшее оборудование

СЕГОДНЯ 12:19 2019-10-08T12:23:14+03:00

Его общая стоимость превышает семь миллионов рублей

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Фонд «Память поколений» - единственная в России некоммерческая организация, оказывающая адресную помощь участникам боевых действий, в которых принимала участие наша страна.

При содействии фонда в пензенском госпитале ветеранов обновили диагностическое, лабораторное и физиотерапевтическое оборудование. Учреждение получило аппараты для лазерной, ультразвуковой, КВЧ- и ДМВ-терапии, автоматический анализатор глюкозы, лактата и гемоглобина, гематологический анализатор, электрокардиограф и электрокардиостимулятор, эхоэнцефалоскоп для диагностики заболеваний и травм головного мозга и другое оборудование.

- Наш фонд с признательностью передает медицинское оборудование Пензенскому областному госпиталю для ветеранов войн, который оказывает помощь героям Отечества, - отметила операционный директор БФ «Память поколений» Надежда Халдеева. - Мы надеемся, что оно повысит качество оказываемой помощи и улучшит качество жизни ветеранов.

На данный момент Пензенский областной госпиталь для ветеранов лидирует в сфере оказания стационарной медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним по льготам лицам, нуждающимся в оказании паллиативной и гериатрической помощи.

- Новое оборудование позволит осуществлять высокоточную диагностику и оказывать качественную медицинскую помощь нашим пациентам, - выразил благодарность главный врач учреждения Владимир Пузраков.

ИСТОЧНИК KP.RU