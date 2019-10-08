Пенза: точки роста

СЕГОДНЯ 09:44 2019-10-08T09:48:20+03:00

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Очередные публичные слушания по обсуждению проекта главного градостроительного документа города прошли в большом зале горадминистрации в понедельник, 7 октября 2019 года.

По итогам состоявшихся ранее первых публичных слушаний, анализа предложений, поступивших в согласительную комиссию, в проекте генплана нашли отражение идеи, которые не противоречат действующему законодательству и особенностям развития территории, отмечает пресс-служба Администрации города.

Как известно, подготовкой проекта занимаются специалисты ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор». Главный архитектор института Анастасия Немчинова представила основные проектные решения.

Был сделан демографический прогноз, прогноз рынка труда, исходя из которого, определены основные точки роста границ городского округа. Спрогнозирована структура занятости населения, выявлены зоны притяжения деловой активности.

Исходя из проектной численности населения, которая по подсчетам в 2026 году достигнет порядка 530 тысяч человек, были сделаны расчеты по потребности в жилой застройке – в основном это многоэтажное многоквартирное жилье. Так, под индивидуальную жилищную застройку планируется отвести северо-западную часть города, Веселовку и центр, основное многоквартирное жилье предполагается строить в районе Арбеково.

Архитекторы видят перспективу развития и застройки бывшего промышленного микрорайона, где ранее размещался Кирпичный завод, учитывая достаточную транспортную доступность территории. Также был выделен микрорайон Тепличный, где кроме жилой застройки можно создать образовательные и общественные комплексы – территорию наукограда.

Докладчик представила расчеты по объектам социальной инфраструктуры, развитию транспортного сообщения. Даны рекомендации по размещению АЗС, станций техобслуживания, гаражей, сохранению зеленых зон.

ИСТОЧНИК KP.RU