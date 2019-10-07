2019-10-07T18:09:34+03:00
Недвижимость

В Пензе из-за дождей приступили к чистке ливневок

В связи с ухудшением погодных условий увеличили количество бригад, работающих над этим
Алина МЯСИНА
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ФОТО: Пресс-служба Администрации г. Пензы.ФОТО: Пресс-служба Администрации г. Пензы.
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Как сообщает пресс-служба Администрации города Пензы, МУП «Пензадормост» выделило людей на очистку ливневок. О необходимости усиления работы в данном направлении говорили на совещании с губернатором области Иваном Белозерцевым.

Специалисты постоянно контролируют состояние ливневых канализаций, особенно во время паводков и обильных осадков. Сегодня очистка ливневых решеток прошла по всем участкам, находящимся в введении МУП «Пензадормост».

На данный момент бригады работают на улицах Карла Маркса, Тернопольской, Свердлова, Одесской, Беляева, Володарского, Урицкого. Ликвидация подтоплений проводится на улицах Чаадаева, Кл. Цеткин, Долгорукова, Каракозова, Глазунова, Баумана, проспектах Строителей и Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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