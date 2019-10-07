Пензенские баскетболистки завоевали серебряные медали в Китае

СЕГОДНЯ 18:01 2019-10-07T18:04:36+03:00

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Как сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области, вчера в китайском городе Ланчжоу завершились соревнования Кубка мира по баскетболу 3х3. В состав российской сборной вошли две воспитанницы пензенской ДЮСШ №1 Евгения и Ольга Фролкины.

В четверти финала российская сборная встретилась с командой Германии и победила со счетом 21:6. После, в полуфинале спортсменки боролись за победу с командой из Франции и обыграли их со счетом 16:11. Однако в финале российские спортсмены уступили японской команде со счетом 14:19.

По результатам соревнований члены нашей сборной получили серебряные медали.

ИСТОЧНИК KP.RU