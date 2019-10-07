Пензенские баскетболистки завоевали серебряные медали в Китае
Как сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области, вчера в китайском городе Ланчжоу завершились соревнования Кубка мира по баскетболу 3х3. В состав российской сборной вошли две воспитанницы пензенской ДЮСШ №1 Евгения и Ольга Фролкины.
В четверти финала российская сборная встретилась с командой Германии и победила со счетом 21:6. После, в полуфинале спортсменки боролись за победу с командой из Франции и обыграли их со счетом 16:11. Однако в финале российские спортсмены уступили японской команде со счетом 14:19.
По результатам соревнований члены нашей сборной получили серебряные медали.
ИСТОЧНИК KP.RU