«Камикадзе» на «девятке»

СЕГОДНЯ 17:28 2019-10-07T17:31:38+03:00

5 октября в Мордовии зарегистрировано пять ДТП, в которых погибли два человека, шестеро получили травмы

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В 19 часов 35 минут в г. Рузаевка, напротив дома №7 по ул. Карла Маркса, 26-летний водитель автомашины «Фольксваген Гольф», при повороте налево, не предоставил преимущество движущейся по главной дороге автомашине «Шевроле Клан», сообщает пресс-служба ГИБДД МВД Мордовии. В результате ДТП водитель «Фолксвагена» был доставлен в ГБУЗ РМ Рузаевская МБ, где ему оказана медицинская помощь. Его пассажиры: 57-летний мужчина - скончался в машине скорой помощи, 61-летняя женщина - с различными травмами госпитализирована в ГБУЗ РМ Рузаевская МБ. Водители трезвы.

В Саранске в 21 час 25 минут напротив дома № 2В по пр. 60 лет Октября 32-летняя женщина, управляя автомашиной «Пежо» совершила наезд на 58-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с множественными травмами госпитализирована в ГБУЗ РМ МРЦКБ. Водитель трезв.

В 23.00 часа на 15 км автомобильной дороги Саранск – Сурское – Ульяновск 26-летний гражданин, не имеющий права на управление транспортным средством, на автомашине «Ваз 21093», совершил столкновение с автомашиной «Скания 114» с полуприцепом «SСНWАRZМULLЕR», который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель Ваза скончался на месте ДТП до приезда СМП, у него взята кровь на анализ. В отношении 58-летнего водителя автомашины «Скания 114» составлены административные материалы по ч.1 ст.11.23 КоАП РФ и по ч.2 ст.12.37 КоАП РФ (отсутствие тахографа и страховки), водитель трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU