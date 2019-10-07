В Пензенской области продолжают обеспечивать жильем военнослужащих

СЕГОДНЯ 17:18 2019-10-07T17:51:48+03:00

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Все большую популярность среди военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, приобретает жилищная субсидия. Об этом говорит увеличение числа желающих перейти с формы обеспечения «квартира» на форму обеспечения «жилищная субсидия». Очередность выплаты зависит от даты постановки на учет: чем быстрее после наступления соответствующего права военнослужащий признается нуждающимся в получении постоянного жилья, тем быстрее он сможет это право реализовать.

- С начала года году Отделению (территориальное, г. Пенза) ФГКУ «Центррегионжилье» для выплаты жилищной субсидии военнослужащим имеющим право на постоянное жилье было выделено 225 миллионов рублей, - отмечает Наталья Михайловна. - В первом полугодии жилищными субсидиями были обеспечены военнослужащие, вставшие на учет до 01 сентября 2015 года, а также те, кто имеет право на внеочередное получение жилья. Отделением в первом полугодии жилищные субсидии получили 30 военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы.

Во втором полугодии в связи с увеличением норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения суммы выплат стали больше. Норматив стоимости за один квадратный метр был увеличен на 1759 рублей за квадратный метр и составил 45 133 рубля, когда в первом полугодии эта сумма была 43 374 рубля.

Сейчас при максимальной выслуге лет (а при расчете жилищной субсидии это 25 лет) стоимость одного квадратного метра для получателя жилищной субсидии составит 165 487 рублей.

Военнослужащему денежные средства поступают на открытый им банковский счет, после чего он сам решает, как ими распорядиться. Построить дом или купить уже готовую квартиру, а может даже несколько квартир, также имеется участвовать в долевом строительстве. Предоставлять отчетность о приобретенном недвижимом имуществе не требуется.

ИСТОЧНИК KP.RU