Иван Белозерцев: «Дети из малообеспеченных семей должны питаться в школах бесплатно»

СЕГОДНЯ 17:11 2019-10-07T17:43:41+03:00

Эту тему обсудили сегодня в правительстве региона

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Стоимость питания в пензенских школах варьируется и зависит от уровня муниципального софинансирования. Минимальная цена за завтрак и обед в нашем регионе зафиксирована в Бековском районе (38,5 рублей), максимальная - в Пензе (137,5 рублей). 18223 школьников получают питание со скидкой или вовсе бесплатно.

- Одни районы находят возможность бесплатно кормить детей из малообеспеченных и многодетных семей, - отметил губернатор Иван Белозерцев. - Значит, и другим тоже нужно найти такую возможность. Дети из таких семей должны питаться бесплатно.

Глава региона поручил тщательнее следить за качеством продуктов и размером порций – комиссионные проверки часто выявляют недовес в блюдах, которые подают школьникам.

Основным нарушением, как выявили проведенные комиссионные проверки, остается занижение массы порций.

- Мы проверяем, прежде всего, ради детей, нельзя, чтобы на них экономили или наживались, - подытожил Иван Белозерцев и дал поручение провести по этому вопросу совещание с участием глав муниципальных образований.

ИСТОЧНИК KP.RU