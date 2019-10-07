2019-10-07T15:50:30+03:00
Происшествия

Двое жителей Земетчинского района украли более 200 килограммов пшеницы

Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы
Алина МЯСИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В полицию обратился представитель сельскохозяйственной организации с заявлением о краже. Сотрудникам он рассказал, что с поля рядом с поселком Пролетарский неизвестные украли более 200 килограммов семян озимой пшеницы.

В ходе розыска сотрудники установили причастность к преступлению 24-летнего и 28-летнего жителей поселка Пашково. Украденное у парней изъяли.

По данным пресс-службы Управления МВД России по Пензенской области, возбуждено уголовное дело, воришкам грозит срок до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зимой в Саранске будут работать более 20 катков
В Пензенской области стартовал второй этап конкурса «Народный участковый»
Жительницу Саранска обманул «экстрасенс» из телевизора
В четверг пензенские психологи ждут всех желающих на прием
В Торбеевском районе при пожаре погибла 98-летняя пенсионерка
Пензенцы стали победителями Окружного слета поисковиков ПФО «Никто не забыт»
Из Пензы в Москву можно будет добраться на двухэтажном поезде
Житель Бессоновского района закопал украденную борсетку, чтобы избавиться от улик
Октябрь в Пензенской области пройдет под эгидой борьбы с инсультами
Владимир Волков поздравил педагогов Мордовии
В ПГУ установили мемориальную доску профессору Василию Бондалетову
Пензенцы высадили сосны в Ахунско-Ленинском лесничестве
Более 120 фермеров и садоводов приняли участие в ярмарке «Дары осени» в Пензе
Саранск и Пензу могут накрыть сильные дожди
Пензенская область стала лидером страны по количеству реализованных за год инвестиционных проектов
Более 2300 объектов туриндустрии действуют в Пензенской области
В Мордовии отметили 87-летие гражданской обороны
В Пензе обновили Галерею почета и славы учителей
Пензенские росгвардейцы поборолись за право носить черный берет
В Саранске сотрудница банка украла у клиента почти полтора миллиона рублей
В школах Мордовии продолжаются открытые уроки, приуроченные к 87-летию ГО
В ПГУ стартовала научно-практическая конференция «Ценностные ориентиры современной журналистики»
Завтра в Пензе изменится схема движения общественного транспорта
У пензенской пенсионерки украли полмиллиона рублей