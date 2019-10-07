Двое жителей Земетчинского района украли более 200 килограммов пшеницы
Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы
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В полицию обратился представитель сельскохозяйственной организации с заявлением о краже. Сотрудникам он рассказал, что с поля рядом с поселком Пролетарский неизвестные украли более 200 килограммов семян озимой пшеницы.
В ходе розыска сотрудники установили причастность к преступлению 24-летнего и 28-летнего жителей поселка Пашково. Украденное у парней изъяли.
По данным пресс-службы Управления МВД России по Пензенской области, возбуждено уголовное дело, воришкам грозит срок до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU