Двое жителей Земетчинского района украли более 200 килограммов пшеницы

СЕГОДНЯ 15:50 2019-10-07T15:50:30+03:00

Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы

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В полицию обратился представитель сельскохозяйственной организации с заявлением о краже. Сотрудникам он рассказал, что с поля рядом с поселком Пролетарский неизвестные украли более 200 килограммов семян озимой пшеницы.

В ходе розыска сотрудники установили причастность к преступлению 24-летнего и 28-летнего жителей поселка Пашково. Украденное у парней изъяли.

По данным пресс-службы Управления МВД России по Пензенской области, возбуждено уголовное дело, воришкам грозит срок до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU