Зимой в Саранске будут работать более 20 катков

СЕГОДНЯ 15:42 2019-10-07T15:42:08+03:00

Подготовку к холодному периоду обсудили сегодня в городской мэрии

Изменить размер текста: A A

Начальник управления по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Роман Дубровин доложил, что в городе будет работать 13 лыжных баз. Также предполагается залить 23 катка.

- Сейчас ищем место для катка в микрорайоне «Юбилейный». Многие жители просили об этом. Нужно решить, где он будет располагаться. Мы рассматривали один из вариантов - проспект Российской армии - либо в его начале, либо в районе школы №17, - сказал Роман Дубровин.

- В субботу во время обходов городских территорий, на месте определимся, где залить каток в микрорайоне, - отметил мэр Петр Тултаев.

ИСТОЧНИК KP.RU