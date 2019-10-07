Зимой в Саранске будут работать более 20 катков
Начальник управления по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Роман Дубровин доложил, что в городе будет работать 13 лыжных баз. Также предполагается залить 23 катка.
- Сейчас ищем место для катка в микрорайоне «Юбилейный». Многие жители просили об этом. Нужно решить, где он будет располагаться. Мы рассматривали один из вариантов - проспект Российской армии - либо в его начале, либо в районе школы №17, - сказал Роман Дубровин.
- В субботу во время обходов городских территорий, на месте определимся, где залить каток в микрорайоне, - отметил мэр Петр Тултаев.
ИСТОЧНИК KP.RU