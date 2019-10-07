В Пензенской области стартовал второй этап конкурса «Народный участковый»

СЕГОДНЯ 15:24 2019-10-07T15:24:38+03:00

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10 участковых уполномоченных полиции набрали наибольшее количество голосов пользователей. В их число вошли:

- майор полиции Зуфяр Байбеков (ОМВД России по Городищенскому району),

- старший лейтенант полиции Игорь Герасимов (ОМВД России по Бессоновскому району),

- майор полиции Сергей Кириллов (ОМВД России по городу Кузнецку),

- майор полиции Александр Королев (МО МВД России «Нижнеломовский»),

- капитан полиции Владимир Межин (отдел полиции №5 УМВД России по городу Пензе),

- майор полиции Александр Сергеев (ОМВД России по Пензенскому району),

- майор полиции Андрей Степанников (ОМВД России по Башмаковскому району),

- старший лейтенант полиции Николай Холькин (отдел полиции №2 УМВД России по городу Пензе),

- старший лейтенант полиции Сергей Черников (отдел полиции №3 УМВД России по городу Пензе),

- капитан полиции Николай Шалункин (отдел полиции №1 УМВД России по городу Пензе).

Они примут участие во втором этапе голосования. Информацию о конкурсантах можно узнать в разделе «Народный участковый-2019» на сайте УМВД России по Пензенской области, где размещены их подробные анкеты. Пользователи могут проголосовать за наиболее достойного, на их взгляд, кандидата, путем авторизации через социальные сети.

Победитель второго этапа получит звание «Народного участкового» Пензенской области и право представлять наш регион на третьем, Всероссийском этапе конкурса. Голосование завершится 16 октября в 12 часов по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU