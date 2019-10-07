2019-10-07T15:06:54+03:00
Происшествия

Жительницу Саранска обманул «экстрасенс» из телевизора

Неизвестные заполучили более 900 тысяч рублей
Алина МЯСИНА
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В полицию Саранска обратилась 50-летняя местная жительница. Женщина рассказала стражам порядка, что лишилась всех своих денег во время общения с «экстрасенсом-целителем».

История обмана началась с того, что женщина увидела по телевизору передачу, участниками которой были «экстрасенсы». По словам горожанки, ей нужна была помощь целителя для поправки здоровья, поэтому она позвонила по номеру, указанному в передаче.

Неизвестные за определенную плату пообещали провести несколько магических сеансов. На протяжении длительного времени «экстрасенсы» по телефону проводили с ней обряды, убеждая после каждого из них, что результат еще не достигнут и их нужно продолжать. Чтобы оплачивать услуги лжемагов, потерпевшая переводила на указанный счет деньги. За время всего периода «лечения» в кошельках злоумышленников стало на 900 тысяч рублей больше.

Обряды исцеления сразу прекратились, как только женщина сообщила о них сыну. Он помог потерпевшей быстро понять, что она попала в лапы мошенников.

По данным пресс-службы МВД России по Республике Мордовии, возбуждено уголовное дело. Максимальный срок, грозящий неизвестным, может достигнуть до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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