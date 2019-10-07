В четверг пензенские психологи ждут всех желающих на прием

СЕГОДНЯ 14:22 2019-10-07T14:23:54+03:00

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10 октября отмечается Всемирный день психологического здоровья. В этом году праздник пройдет в 28-й раз, и его цель - информирование людей о психическом здоровье, способах лечения и профилактики.

Специалисты говорят, что о психологических проблемах нельзя молчать, поэтому 10 октября областная больница имени К.Р. Евграфова приглашает население пройти семейные и кризисные консультации. Сотрудники помогут разобраться в проблемах и справиться со стрессом. Консультации проводятся без предварительной записи.

Прием пройдет по адресу:ул. Лермонтова, д. 28, корпус №4, с 14:00 до 17:00. Телефон для справок: 54-78-26.

ИСТОЧНИК KP.RU