В четверг пензенские психологи ждут всех желающих на прием
10 октября отмечается Всемирный день психологического здоровья. В этом году праздник пройдет в 28-й раз, и его цель - информирование людей о психическом здоровье, способах лечения и профилактики.
Специалисты говорят, что о психологических проблемах нельзя молчать, поэтому 10 октября областная больница имени К.Р. Евграфова приглашает население пройти семейные и кризисные консультации. Сотрудники помогут разобраться в проблемах и справиться со стрессом. Консультации проводятся без предварительной записи.
Прием пройдет по адресу:ул. Лермонтова, д. 28, корпус №4, с 14:00 до 17:00. Телефон для справок: 54-78-26.
ИСТОЧНИК KP.RU