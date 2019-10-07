Пензенцы стали победителями Окружного слета поисковиков ПФО «Никто не забыт»

СЕГОДНЯ 11:26 2019-10-07T11:33:54+03:00

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В субботу в Кирове состоялось торжественное закрытие окружного слета «Никто не забыт». Участие в нем принимали 14 команд из субъектов Приволжского федерального округа. Пензенскую область представлял отряд «Поиск-Вездеход» по руководством Ларисы Казаковой. В состав отряда вошли школьники и студенты.

По итогам всех конкурсных мероприятий слета пензенская команда признана абсолютным победителем. «Поиск-Вездеход» занял первые места в конкурсе экспозиций по итогам полевого сезона, а также этапах «Ориентирование и топография», «Архивный поиск», «Презентация поискового отряда». Помимо этого, пензенцы стали вторыми в конкурсе «Вооружение и техника безопасности», а несколько участников отряда и их руководитель получили призы в различных номинациях.

Владимир Колчин отметил, что Слет поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт» - это один из наиболее значимых окружных патриотических проектов.

СПРАВКА «КП»

Слет поисковых отрядов ПФО «Никто не забыт» был инициирован в 2014 году полномочным представителем Президента России в Приволжском федеральном округе. Задачи слета – создание условий для расширения и пропаганды поискового движения среди молодежи в регионах ПФО, выявление и распространение лучших практик в организации поискового движения, координация деятельности поисковых отрядов регионов ПФО, поощрение организаторов и участников поискового движения.

ИСТОЧНИК KP.RU