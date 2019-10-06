2019-10-06T14:44:05+03:00
Общество

Из Пензы в Москву можно будет добраться на двухэтажном поезде

Первый рейс отправится в столицу 8 декабря
Анна ЧЕРНАЯ
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Поезд «Сура» начнет курсировать составами из двухэтажных вагонов. В первый рейс новый состав отправится из Пензы 8 декабря, из Москвы – 9 декабря.

Поезд будет курсировать ежедневно, отправляясь из нашего города в 21:35 и прибывая на Казанский вокзал столицы на следующий день в 07:53. Из Москвы поезд будет отправляться в 20:40 и прибывать в Пензу в 07:35. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Рузаевка, Торбеево, Рязань.

В составе поезда – современные купейные вагоны и вагон-ресторан. Все вагоны оборудованы системами контроля безопасности и связи, автоматизированной системой контроля посадки пассажиров, системами поддержания микроклимата и экологически чистыми туалетными комплексами, а также поездным мультимедийным порталом «Попутчик». В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств. Доступ в купе осуществляется на основе индивидуальных магнитных ключ-карт. В одном из вагонов имеется подъемное устройство для инвалидной коляски, а также купе увеличенной площади, специально оборудованное для проезда пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Замена вагонов на двухэтажные позволяет удовлетворить повышенный спрос на поездки между столицей и Пензой (количество мест увеличено на 40%), а также снизить стоимость билетов. Так, приобрести проездной документ в купейный вагон от Пензы до Москвы и в обратном направлении можно от 1 199 рублей (ранее стоимость билета в купейный вагон составляла около 2 300 рублей, а в плацкартный – почти 1 300 рублей).

Как сообщает пресс-служба РЖД, продажа билетов уже открыта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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