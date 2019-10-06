Житель Бессоновского района закопал украденную борсетку, чтобы избавиться от улик

СЕГОДНЯ 13:25 2019-10-06T13:25:31+03:00

Содержимое сумки – а именно 13 тысяч рублей – злоумышленник оставил себе

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Житель Лопухова обратился с заявлением о краже в полицию Бессоновского района. Сотрудникам он рассказал, что ехал в Чемодановку со своим знакомым. По пути они остановились около магазина. Водитель ушел за покупками, а мужчина остался в машине. К нему подошел незнакомец и попросил зажигалку, пострадавший отказывать не стал.

Уже дома мужчина обнаружил пропажу борсетки, в которой находились документы, телефон и 13 тысяч рублей,

Стражи порядка задержали подозреваемого в краже – того самого мужчину, что подошел к пострадавшему. Он признался, что заметил выпавшую из авто борсетку и подобрал ее, когда машина уехала, вытащил деньги, а саму сумку закопал. Злоумышленник показала полицейским, где зарыл улику, и вернул украденную сумму.

По данным пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, возбуждено уголовное дело, парню грозит до пяти лет лишения свободы. Нарушитель находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU