Владимир Волков поздравил педагогов Мордовии

СЕГОДНЯ 11:14 2019-10-06T11:24:07+03:00

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«Учитель - это не просто профессия, прежде всего, это - призвание, нелегкая, ответственная и великая миссия, - обратился к собравшимся Владимир Волков. - Я сердечно поздравляю всех вас, всех педагогов Мордовии с Днем учителя. В сердце каждого из нас учитель стоит в одном ряду с самыми родными и близкими друзьями...

В прошлом году по решению Президента России В.В. Путина в стране запущен масштабный национальный проект «Образование». В его основе достижение ключевой цели: российское образование должно войти в десятку лучших в мире.

…За последние годы немало сделано для повышения привлекательности профессии педагога, укрепления её социального статуса, и такая работа будет продолжена. Для руководства республики это является одним из важнейших направлений работы, - заверил Владимир Волков. - Сейчас 177 педагогов республики получают премии за подготовку победителей и призёров олимпиад…Сегодня 25 учителей, 10 воспитателей и 3 преподавателя техникумов и колледжей получат премии Главы Республики Мордовия за высокие достижения в педагогической деятельности. 5 учителей республики стали обладателями премии Президента РФ».

По информации пресс-службы Главы Мордовии, за 5 лет на работу в школы и детские сады республики пришло более 2,5 тысяч молодых специалистов. Если в 2010 году доля учителей в возрасте до 35 лет в школах составляла 7%, то сегодня их число возросло до 30%. 1 сентября в отрасль пришли работать ещё более 500 молодых педагогов.

«Самой значимой наградой для учителя являются достижения его учеников. Сегодня Мордовия - один из лидеров в стране по работе с одаренными детьми. В этом году школьники Мордовии завоевали на Всероссийской олимпиаде 40 призовых мест! Кроме того, воспитанники Лицея для одаренных детей завоевали 27 медалей международного уровня. Безусловно, за этими победами учеников стоит ежедневная кропотливая работа учителей…

Мы обязательно продолжим поддерживать талантливых детей, повышать доступность дополнительного образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья»,- подчеркнул Глава Мордовии.

В свою очередь, учителя и воспитатели детских садов выразили слова благодарности руководству республики за поддержку педагогического сообщества региона, за признание их труда, за существующую в Мордовии систему поощрения педагогических работников.

Глава РМ вручил высокие государственные награды отличившимся педагогам, а также дипломы и денежные поощрения лучшим учителям, которые одержали победу в соответствующем Всероссийском конкурсе.

ИСТОЧНИК KP.RU