Пензенцы высадили сосны в Ахунско-Ленинском лесничестве

СЕГОДНЯ 19:37 2019-10-05T19:42:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Делать мир лучше всегда приятно. И, ведомая этой светлой мыслью, вчера я решила сделать кое-что очень хорошее и важное. А именно – поучаствовать в посадке нового соснового леса.

Помимо осознания значимости такого важного дела, мне был интересен сам процесс. Знаете, насколько увлекательно наблюдать, как маленькие сеянцы сначала отсортировывали по размеру, обрабатывали корешки, смачивали водичкой и только потом сажали в землю? Все проходило под присмотром сотрудников лесничества.

ФОТО: Оксана ПЕТУЛЬКО

Конечно, кто-то из участников приехал, потому что надо (заставили, обязали - муки выбора я смиренно оставлю читателям), но было немало и тех, кто буквально горит душой, когда речь заходит об экологии.

После слаженной и дружной работы (а засажен был целый гектар!) участники проекта проголодались. И, на счастье, сотрудники одной из школ приготовили для них сытную и ароматную кашу. А на десерт были чай и сладости. Ну чем не пир горой?

Организаторами посадки выступили местное отделение движения «ЭКА», администрация Пензенского района и региональное Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования. Место для нового леса было выбрано неслучайно – эта территория является невостребованным лесным питомником. Благодаря подобным проектам радеющие за улучшение экологии россияне надеются постепенно восстановить природные ресурсы.

ФОТО: Оксана ПЕТУЛЬКО

Посадки деревьев в регионе проходят систематически. Следующая в рамках проекта «Посади лес» состоится в следующую пятницу.

ИСТОЧНИК KP.RU