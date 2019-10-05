2019-10-05T12:14:23+03:00
Общество

Более 120 фермеров и садоводов приняли участие в ярмарке «Дары осени» в Пензе

Мероприятие было организовано министерством сельского хозяйства Пензенской области по поручению губернатора Ивана Белозерцева
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Ярмарка состоялась сегодня в сквере на улице Славы.Ярмарка состоялась сегодня в сквере на улице Славы.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

Сегодня в Пензе состоялась ярмарка «Дары осени», на которой фермеры, садоводы и владельцы личных подсобных хозяйств представили горожанам собственную продукцию: овощи, фрукты, картофель, сахар, мед, масло, мясные, кисломолочные и хлебобулочные изделия, а также саженцы плодовых деревьев и кустарников, цветы. Что особенно примечательно – цены на товары были существенно ниже рыночных.

- Мы хотим сделать продукцию местных производителей доступной для покупателей, - пояснил заместитель председателя регионального правительства Андрей Бурлаков. - В этом году хороший урожай, и потому цены на продукцию растениеводства ниже прошлогодних.

Как пояснил Андрей Бурлаков, ярмарка на улице Славы пройдет еще несколько раз в течение октября. Затем торговля начнется на традиционных площадках, которые ежегодно организуются во всех районах Пензы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24