Более 120 фермеров и садоводов приняли участие в ярмарке «Дары осени» в Пензе

СЕГОДНЯ 12:12 2019-10-05T12:14:23+03:00

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Сегодня в Пензе состоялась ярмарка «Дары осени», на которой фермеры, садоводы и владельцы личных подсобных хозяйств представили горожанам собственную продукцию: овощи, фрукты, картофель, сахар, мед, масло, мясные, кисломолочные и хлебобулочные изделия, а также саженцы плодовых деревьев и кустарников, цветы. Что особенно примечательно – цены на товары были существенно ниже рыночных.

- Мы хотим сделать продукцию местных производителей доступной для покупателей, - пояснил заместитель председателя регионального правительства Андрей Бурлаков. - В этом году хороший урожай, и потому цены на продукцию растениеводства ниже прошлогодних.

Как пояснил Андрей Бурлаков, ярмарка на улице Славы пройдет еще несколько раз в течение октября. Затем торговля начнется на традиционных площадках, которые ежегодно организуются во всех районах Пензы.

ИСТОЧНИК KP.RU