Саранск и Пензу могут накрыть сильные дожди

СЕГОДНЯ 12:03 2019-10-05T12:03:33+03:00

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5 и 6 октября в направлении Центрального и Приволжского округов России с запада выйдут два циклона, смещающиеся в северо-восточном направлении. Основное воздействие они окажут на Белгородскую, Курскую, Воронежскую, Липецкую, Тамбовскую, Рязанскую, Нижегородскую, Пензенскую области, Республику Мордовия. Здесь предполагается выпадение осадков от 25 до 55 мм за 48 часов, что составляет от 50 до 115% месячной нормы, информирует пресс-служба Администрации городского округа Саранск.

ИСТОЧНИК KP.RU