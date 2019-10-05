Пензенская область стала лидером страны по количеству реализованных за год инвестиционных проектов

СЕГОДНЯ 12:02 2019-10-05T12:02:52+03:00

Об этом сообщила Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития

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В Республике Татарстан начал работу II Съезд региональных агентств инвестиций и корпораций развития, участниками которого стали представители федеральных органов исполнительной власти, институтов развития, Всемирного банка, инвестиционных компаний.

Во время заседания было объявлено, что Пензенская область заняла первое место по количеству запущенных в этом году инвестиционных проектов.

- Грибная компания, завод «Бетониум», площадки компании «Авиаген» по созданию родительского стада индейки, завод по производству пенополиуреатана компании «ФомЛайн» в Кузнецке, свиноводческие площадки «Черкизово» - масштабные проекты, которые мы смогли реализовать в течение нескольких лет. Для нашего региона это более чем хороший результат, - отметил губернатор области Иван Белозерцев.

По словам главы региона, несмотря на кризис, в Пензенской области отмечается рост инвестиционных вложений – докризисного уровня удалось достичь еще в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU