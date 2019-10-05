2019-10-05T10:27:36+03:00
Туризм

Более 2300 объектов туриндустрии действуют в Пензенской области

Иван Белозерцев принял участие в заседании Совета при полпреде Президента РФ в ПФО
Виктор ВИКТОРОВ
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На заседании Совета при полпреде Президента РФ в ПФО. Фото пресс-службы Правительства Пензенской области.На заседании Совета при полпреде Президента РФ в ПФО. Фото пресс-службы Правительства Пензенской области.
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Под председательством Игоря Комарова в пятницу, 4 октября 2019 года, в Казани рассмотрен вопрос развития внутреннего и въездного туризма на территории регионов, входящих в состав Приволжского федерального округа.

Выступая на заседании, полпред главы государства в ПФО отметил, что конкурентным преимуществом регионов округа является наличие на их территориях множества точек притяжения для внутреннего и въездного туризма.

«Наличие единой судоходной системы, стержнем которой является бассейн Волги, создаёт необходимые предпосылки для реализации крупного туристического межрегионального проекта «Великий Волжский путь». Этот проект будет способствовать продвижению перспективных направлений круизного туризма», - пояснил Игорь Комаров.- Очевидно, что имеющийся туристический потенциал регионов округа используется не в полном объёме. У нас есть возможность в рамках Совета обсудить предложения и проекты регионов по продвижению отрасли».

Комментируя тему заседания, глава Пензенской области Иван Белозерцев напомнил о действующих на территории нашего региона объектах туриндустрии, число которых составляет свыше 2300. Среди них: целый комплекс культурно-исторических достопримечательностей, гостиницы и турбазы, санатории и детские оздоровительные лагеря. В области работает более ста организаций, создающих новые туристические маршруты, развивающих народно-художественные промыслы и выставочную деятельность. Реализуется несколько крупных проектов таких, как: туристско-рекреационный кластер «Золотарёвское городище», межрегиональные проекты «Великий Волжский путь".

Количество иностранных туристов, посещающих наш регион, ежегодно растёт. За четыре предшествующих года их число увеличилось в 8 раз, отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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