В Мордовии отметили 87-летие гражданской обороны

СЕГОДНЯ 19:18 2019-10-04T19:22:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня отмечается 87-летие гражданской обороны страны. Как известно, гражданская оборона - дело всенародное. В Мордовии ей руководит Глава республики, в каждом муниципальном образовании - глава администрации города или района. Так или иначе, в ведении гражданской обороны задействованы десятки министерств, ведомств, а также предприятия и организации различных форм собственности. Система гражданской обороны предназначена для защиты как территорий, так и населения, и объектов, материальных и культурных ценностей.

Мероприятие, посвященное 87-летию гражданской обороны, прошло в здании Главного управления МЧС России по Республике Мордовия. Всех сотрудников с праздником поздравили начальник Главного управления Андрей Наумов, а также Вячеслав Аросланкин - руководитель Мордовской республиканской общественной организации ветеранов пожарных и спасателей.

Начальник Управления наградил подростков, проявивших героизм во время пожара.Фото: ГУ МЧС по РМ

Награды получили особо отличившиеся действующие сотрудники системы гражданской обороны и её ветераны. Помимо этого, наградили подростков Даниила Кузьмина, Андрея Федоренко и Алексея Березина, которые в сентябре этого года героически проявили себя на пожаре в Кочкуровском районе республики и не допустили распространения огня.

ИСТОЧНИК KP.RU