В Мордовии отметили 87-летие гражданской обороны
Сегодня отмечается 87-летие гражданской обороны страны. Как известно, гражданская оборона - дело всенародное. В Мордовии ей руководит Глава республики, в каждом муниципальном образовании - глава администрации города или района. Так или иначе, в ведении гражданской обороны задействованы десятки министерств, ведомств, а также предприятия и организации различных форм собственности. Система гражданской обороны предназначена для защиты как территорий, так и населения, и объектов, материальных и культурных ценностей.
Мероприятие, посвященное 87-летию гражданской обороны, прошло в здании Главного управления МЧС России по Республике Мордовия. Всех сотрудников с праздником поздравили начальник Главного управления Андрей Наумов, а также Вячеслав Аросланкин - руководитель Мордовской республиканской общественной организации ветеранов пожарных и спасателей.
Начальник Управления наградил подростков, проявивших героизм во время пожара.Фото: ГУ МЧС по РМ
Награды получили особо отличившиеся действующие сотрудники системы гражданской обороны и её ветераны. Помимо этого, наградили подростков Даниила Кузьмина, Андрея Федоренко и Алексея Березина, которые в сентябре этого года героически проявили себя на пожаре в Кочкуровском районе республики и не допустили распространения огня.
ИСТОЧНИК KP.RU