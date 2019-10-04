В Пензе обновили Галерею почета и славы учителей

СЕГОДНЯ 17:54 2019-10-04T17:58:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В преддверии профессионального праздника в Пензе обновили Галерею почета и славы сотрудников сферы образования. На стендах, расположенных в Учительском сквере, появились фото и имена победителей и призеров различных конкурсов.

- Сегодня мы стараемся повысить престиж педагогической профессии, - сказал министр образования Александр Воронков. - Вчера губернатор Иван Белозерцев заверил, что будет делать все, чтобы в Пензенской области слово «учитель» звучало гордо. Я уверен, что одной из составляющих престижа профессии как раз является Аллея почета, которая существует уже второй год. В следующем году здесь будет современный Учительский сквер.

Учителям были вручены сертификаты о занесении каждого в Галерею Почета и славы.

ИСТОЧНИК KP.RU