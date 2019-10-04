2019-10-04T16:14:30+03:00
Общество

Пензенские росгвардейцы поборолись за право носить черный берет

В состязаниях приняли участия 30 сотрудников
Алина МЯСИНА
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ФОТО: Пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области.ФОТО: Пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области.
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Рядом с поселком Леонидовка на полигоне воинской части прошли традиционные квалификационные испытания для бойцов ОМОНа Росгвардии за право носить черный берет.

Первый этап состоял из марш-броска длиною в пять километров в полной боевой экипировке. Условия для прохождения полосы были приближены к боевым: участники ползли в грязи, преодолевали в противогазах сотни метров по пересеченной местности.

ФОТО: Пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области.

ФОТО: Пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области.

Далее без перерыва на отдых, бойцов ОМОНа ждал второй этап: огненно-штурмовая полоса, скоростная стрельба из Макарова с расстояния 10 метров.

ФОТО: Пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области.

ФОТО: Пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области.

Третий этап представлял штурмовую полосу, состоящую из 17 элементов. Так бойцы ползком под колючей проволокой, быстро должны были пройти по тоннелю, затем взобраться на стену и пробраться через лабиринт.

ФОТО: Пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области.

ФОТО: Пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области.

После прохождения всех этапов, комиссия проанализировала все результаты испытаний, и признали 15 бойцов достойными носить черный берет.

- Может показаться, что эти испытания легче, чем испытания на краповый берет, - прокомментировал командир ОМОН управления Росгвардии по Пензенской области подполковник полиции Алексей Шумилов. - На самом деле и то и другое требует высокой подготовки, а по количеству затраченной энергии примерно идентичны. Главные различия - это расстояние марш-броска, штрафные санкции и тонкости построения полосы препятствий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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