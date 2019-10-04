В школах Мордовии продолжаются открытые уроки, приуроченные к 87-летию ГО
Ребят учат мерам безопасности и основам выживания в чрезвычайных ситуациях
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Саранские школы № 8 и 24 присоединились к Всероссийскому открытому уроку ОБЖ, приуроченному к празднованию 87-летия гражданской обороны. Под руководством опытных педагогов ребята изучили средства индивидуальной защиты, узнали больше о системе оповещения о режиме ЧС, усвоили правила поведения в опасных ситуациях.
Сотрудники управления ГО и защиты населения научили школьников оказывать первую помощь и надевать защитные костюмы. Ребята остались в восторге от занятий.
ИСТОЧНИК KP.RU