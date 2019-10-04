2019-10-04T15:31:52+03:00
Общество

В ПГУ стартовала научно-практическая конференция «Ценностные ориентиры современной журналистики»

Она посвящена 80-летию Пензенского педагогического института им. В.Г. Белинского
Анастасия ТИМОШИНА
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Сегодня на кафедре «Журналистика» состоялось торжественное пленарное заседание в честь открытия VI Всероссийской конференции. Участников поприветствовала декан историко-филологического факультета Ольга Сухова:

- Сейчас сложно представить более актуальную тематику, чем ценностные ориентиры современной журналистики. Задачи, которые еще не поставлены перед обществом, озвучены, а вам уже предстоит их обсуждать. Я считаю, что в ходе конференции, возможно, мы приблизимся к ответам на волнующие вопросы.

В мероприятии приняли участие гости из Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Волгограда и Тамбова. Начальник Департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Екатерина Шнайдер выступила с докладом «Современные технологии в Интернете при позиционировании органов государственной власти». Доклад «Хэштег как маркер ценностных ориентиров социальной группы» зачитал профессор, доктор филологических наук государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Вера Богуславская. Также выступил профессор Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Ильченко.

После пленарного заседания конференция продолжилась в форматах диалоговой площадки и мастер-классов для студентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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