У пензенской пенсионерки украли полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:05 2019-10-04T13:05:30+03:00

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64-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что разместила в интернете объявление о поиске сиделки для своей матери. В этот же день ей позвонил неизвестный, желающий устроиться на должность. Через два дня мужчина снова вышел на связь и попросил для перечисления задатка сказать ему реквизиты и коды банковской карты, которые придут в смс, а после этого вдруг заявил, что ошибочно перевел на карту 575 тысяч рублей и попросил их вернуть. Женщина поверила словам собеседника и через оператора банка перечислила ему на телефон крупную сумму. Позже, пенсионерка поняла, что никаких пополнений ее карты не было и она отправила неизвестному свои же деньги. Стражам порядка жительница региона сказала, что знала о подобных способах обмана. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU