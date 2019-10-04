2019-10-04T11:38:16+03:00
Происшествия

Суд Мордовии взыскал с 25-летнего парня более одного миллиона рублей

Обвиняемый случайно во время драки убил 32-летнего жителя Саранска
Алина МЯСИНА
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В республике вынесли приговор уже судимому местному жителю. В мае этого года в селе Черемишево он подрался со своим знакомым из Саранска. От ударов по лицу 32-летний мужчина упал на землю и перестал подавать признаки жизни. Его пытались привести в чувства сразу, но приехавшим врачам пришлось лишь констатировать смерть.

Полицейские задержали злоумышленника. По данным пресс-службы МВД по Республике Мордовии, суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет в исправительной колонии строгого режима. Также с него было взыскали один миллион 200 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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