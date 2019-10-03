В Лямбире продолжают облагораживать дворы
На эти цели уже потрачено уже более одного миллиона рублей
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В рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году в селе Лямбирь приводят в порядок дворовые территории. По данным пресс-службы Правительства Республики Мордовии, сейчас удалось облагородить пять дворов по улицам Гражданская, 18, Ленина, 41, 43, 45, 63 - в них обновили детские площадки, положили новый асфальт, обустроили тротуары.
Напомним, что Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.
ИСТОЧНИК KP.RU