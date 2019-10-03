Пензенские школьники собрали 28 тысяч килограмм макулатуры в сентябре
В рамках регионального проекта «ВторБум» восемь образовательных учреждений в течение сентября сдавали на переработку макулатуру и пластиковые бутылки. Для школ-участников провели восемь экологических уроков.Организаторами проекта стали Пензенское отделение Межрегиональной экологической общественной организации «ЭКА» и Министерство образования Пензенской области.Больше всего макулатуры - а именно 13 тонн - собрала Нижнеломовская школа.
К экологическим акциям присоединились и пензенские детские сады - там были организованы выставки плакатов по теме раздельного сбора отходов и мастер-классы.
- Дошкольников важно научить правильно относится к раздельному сбору мусора, - рассказала Зимнухова Ольга Александровна, заместитель заведующего Филиала "Сказка" МБДОУ № 56 г. Пензы. - В игровой форме дети с родителем и педагогами учатся правильно утилизировать отходы.
Чтобы стать участником проекта, нужно оставить заявку на официальном сайте проекта.
ИСТОЧНИК KP.RU