Пензенские школьники собрали 28 тысяч килограмм макулатуры в сентябре

СЕГОДНЯ 17:24 2019-10-03T17:27:21+03:00

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В рамках регионального проекта «ВторБум» восемь образовательных учреждений в течение сентября сдавали на переработку макулатуру и пластиковые бутылки. Для школ-участников провели восемь экологических уроков.Организаторами проекта стали Пензенское отделение Межрегиональной экологической общественной организации «ЭКА» и Министерство образования Пензенской области.Больше всего макулатуры - а именно 13 тонн - собрала Нижнеломовская школа.

К экологическим акциям присоединились и пензенские детские сады - там были организованы выставки плакатов по теме раздельного сбора отходов и мастер-классы.

- Дошкольников важно научить правильно относится к раздельному сбору мусора, - рассказала Зимнухова Ольга Александровна, заместитель заведующего Филиала "Сказка" МБДОУ № 56 г. Пензы. - В игровой форме дети с родителем и педагогами учатся правильно утилизировать отходы.

Чтобы стать участником проекта, нужно оставить заявку на официальном сайте проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU