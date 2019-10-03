На трассе Р-158 в Пензенской области открыли новый мост

СЕГОДНЯ 17:05 2019-10-03T17:11:47+03:00

Движение по сооружению разрешили еще в начале сентября

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Капитальный ремонт путепровода на 405-м километре федеральной дороги Р-158 Нижний Новгород-Саратов, проходящем над автодорогой М-5 «Урал», провели впервые за почти 40 лет его эксплуатации. Работы на объекте стартовали в октябре прошлого года.

Старый мост демонтировали полностью и меньше, чем за год, на его месте был заново построен новый двухполосный путепровод длиной почти 70 метров.

Рабочее движение по искусственному сооружению запущено в начале сентября. Транспортная развязка на пересечении федеральных дорог Р-158 и М-5 «Урал» открыта во всех направлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU