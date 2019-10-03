2019-10-03T16:59:37+03:00
Общество

В Пензе в честь профессионального праздника чествовали учителей

Более 30 педагогов получили почетные грамоты и благодарности от губернатора
Лилия САЗОНОВА
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Торжественное мероприятие состоялась сегодня в ККЗ.Торжественное мероприятие состоялась сегодня в ККЗ.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Сегодня в киноконцертном зале «Пенза» прошло праздничное мероприятие, посвященное предстоящему Дню учителя. Педагоги приехали со всех районов Пензенской области. 31 человек получили заслуженные награды.

С успехами и достижениями пензенских учителей поздравил губернатор Иван Белозерцев:

- Искренне и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником. Роль учителя остается неизменно высокой. Педагога не заменят ни гаджеты, ни интернет-ресурсы. Примите слова благодарности и признательности.

В праздновании приняли участие 200 молодых специалистов, которые прошли посвящение в профессию. Старшие коллеги дали напутствие начинающим педагогам.

- Мы очень рады, что вы выбрали самую прекрасную профессию на земле. И мы, ваши наставники, желаем никогда не разочароваться, любить свою работу, постоянно учиться, потому что развитие - это жизнь, - посоветовала победитель областного конкурса «Учитель года-2018» преподаватель математики лицея 230 города Заречного Пензенской области Надежда Петрунина.

После награждения всех ожидал праздничный концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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