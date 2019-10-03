2019-10-03T15:53:46+03:00
Общество

Два юных жителя Саранска попытались сбежать в Чернобыль

На эту затею их вдохновил сюжет фильма
Алина МЯСИНА
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Вчера вечером в полицию Саранска поступило сообщение о пропаже двух девятилетних детей. После школы двое мальчиков забежали домой переодеться, а после ушли неизвестно куда. Один из них оставил записку родителям, в которой написал, что уехал.

На поиски пропавших детей мобилизовали весь личный состав регионального УМВД. Сотрудники опросили родителей, соседей и одноклассников мальчиков. Через полтора часа беглецов обнаружили в центре города. При ребятах были рюкзаки с вещами первой необходимости. Школьники рассказали стражам порядка, что хотели уехать в Чернобыль, будучи под впечатлением от просмотра фильма с одноименным названием.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Мордовии, семьи мальчиков оцениваются как благополучные. На данный момент с ребятами и их родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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