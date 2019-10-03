Пензенский библиотекарь выступит на Всероссийском форуме «Молоды душой»

СЕГОДНЯ 15:45 2019-10-03T17:05:57+03:00

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Заведующая городской библиотекой №7 им. А. И. Куприна Наталья Гордина выступит с презентацией инициативы по созданию Экскурсионного бюро «Пенза - моя вдохновительница». Защита финалистов масштабного конкурса проектов «серебряного добровольчества» состоится в рамках Всероссийского форума «Молоды душой».

Проект пензенских библиотекарей направлен на вовлечение жителей старшего возраста в экскурсионную деятельность, разработку туристических маршрутов по городу, создание экскурсионных буклетов и программ.

- Принять участие в работе такого масштабного форума – большая честь, – делится впечатлениями Наталья Гордина. - Впечатлило количество практик, которые в настоящее время развиваются в сфере "серебряного добровольчества". Надеюсь, что со временем наша разработка станет достойным большим проектом, который позволит изменить жизнь многих пожилых пензенцев к лучшему.

ИСТОЧНИК KP.RU