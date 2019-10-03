В Рузаевке мужчина расплатился фальшивой пятитысячной купюрой

СЕГОДНЯ 13:53 2019-10-03T13:53:43+03:00

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В полицию обратилась сотрудница банка и рассказала, что при пересчете кассовой выручки, которая поступила от алкомаркета из Рузаевки, она обнаружила фальшивую купюру номиналом в пять тысяч рублей.

На то, что это подделка, указывали сразу несколько признаков: металлизированная нить была нарисована краской, отсутствовало радужное свечение и много другое. Судя по потертому виду банкноты, она уже не раз была в обращении.

Стражи порядка, просмотрев записи с камер, установили владельца купюры - им оказался житель Рузаевки 1985 года рождения. Полицейским он рассказал, что деньги нашел возле скамейки на улице Пионерской. Не зная, что купюра фальшивая, расплатился ею в магазине. При этом кассир магазина, проверившая банкноту на приборе инфракрасного свечения, приняла ее и сдала сдачу.

По данным пресс-службы МВД по Республике Мордовии, сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU