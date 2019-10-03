Пенза присоединится к Всероссийскому дню ходьбы

СЕГОДНЯ 11:22 2019-10-03T11:22:51+03:00

Принять участие в нем могут все желающие, независимо от пола, возраста и уровня физической подготовки

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Министерство физической культуры и спорта Пензенской области приглашает жителей региона принять участие во Всероссийском Дне ходьбы. Церемония открытия состоится 5 октября на Олимпийской аллее в районе пожарно-спасательного центра. Начало в 10:00.

Цель мероприятия – популяризация ходьбы как одного из самых доступных и естественных видов физической активности, которая позволяет поддерживать спортивную форму населения.

ИСТОЧНИК KP.RU