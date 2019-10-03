«Поручитель» в Пензе поддерживает малый бизнес

СЕГОДНЯ 10:02 2019-10-03T10:02:45+03:00

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С начала года компанией, входящей в региональную инфраструктуру поддержки бизнеса,

выдано 64 займа на сумму 162,402 млн. рублей – это на 47,6% больше, чем по результатам 9 месяцев 2018 года. Максимальный размер ставки по займам на текущую дату составляет 7% годовых (размер ключевой ставки Банка России на 30.09.2019г.).

Поручительство – является вторым направлением деятельности гарантийной компании, реализуемым в рамках регионального проекта. Данная услуга позволяет бизнесу привлекать в банковских учреждениях заемные финансовые ресурсы в требуемом объеме. За 9 месяцев 2019 года АО «Поручитель» заключен 41 договор поручительства на общую сумму 449,810 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем выданных поручительств увеличился на 51,6%, отмечает пресс-служба Министерства экономики области.

В текущем году максимальный размер выдаваемых микрозаймов увеличен с 3 до 5 млн. руб., что открывает для бизнеса новые возможности по кредитованию.

Кроме того, до конца года планируется дополнительно привлечь на деятельность АО «Поручитель» средства из федерального бюджета в объеме 102 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU