Владимир Волков и Павел Колобков поговорили о спорте
По информации пресс-службы Главы Республики Мордовия, на встрече обсуждались вопросы взаимодействия по развитию массового и профессионального спорта, в том числе в рамках реализации майского указа Президента России В.В. Путина. Напомним, главой государства поставлена задача увеличения доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 55%. В Мордовии этот показатель сейчас составляет 41,5%, что выше среднероссийского уровня.
«Мы будем и дальше поддерживать желание людей заниматься спортом, создавать для этого необходимую инфраструктуру, в том числе в шаговой доступности. Особое внимание при этом уделяется комплексу ГТО, школьному и студенческому спорту, проведению массовых физкультурных мероприятий», - отметил Владимир Волков.
Во встрече приняли участие Председатель Правительства Мордовии Владимир Сушков, Министр спорта, молодежной политики и туризма РМ Александр Савилов.
ИСТОЧНИК KP.RU