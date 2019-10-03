Владимир Волков и Павел Колобков поговорили о спорте

СЕГОДНЯ 09:06 2019-10-03T09:06:08+03:00

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По информации пресс-службы Главы Республики Мордовия, на встрече обсуждались вопросы взаимодействия по развитию массового и профессионального спорта, в том числе в рамках реализации майского указа Президента России В.В. Путина. Напомним, главой государства поставлена задача увеличения доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 55%. В Мордовии этот показатель сейчас составляет 41,5%, что выше среднероссийского уровня.

«Мы будем и дальше поддерживать желание людей заниматься спортом, создавать для этого необходимую инфраструктуру, в том числе в шаговой доступности. Особое внимание при этом уделяется комплексу ГТО, школьному и студенческому спорту, проведению массовых физкультурных мероприятий», - отметил Владимир Волков.

Во встрече приняли участие Председатель Правительства Мордовии Владимир Сушков, Министр спорта, молодежной политики и туризма РМ Александр Савилов.

ИСТОЧНИК KP.RU