2019-10-02T18:01:10+03:00
Происшествия

Один удар – четыре помятые машины в Мордовии

1 октября на территории Республики зарегистрировано четыре ДТП: один человек скончался, пять получили ранения
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ДТП с печальным исходом. Фото пресс-службы ГИБДД МВД Мордовии.ДТП с печальным исходом. Фото пресс-службы ГИБДД МВД Мордовии.
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По сообщению пресс-службы ГИБДД МВД Мордовии, в 6 часов 40 минут на 428 км автодороги М-5 «Урал»,в Зубово-Полянском районе, в 2-х км от поселка Умет, 28-летний мужчина на автомобиле «ГАЗ-2747-0000010» не справился с управлением и врезался в остановившийся на обочине автомобиль «Газель-3009D9», который после удара наехал на впереди стоящий автомобиль «Хендай HD78NO», который, в свою очередь, от удара наехал на впереди стоящий автомобиль «Газель-3009D9».

В результате ДТП 34-летний пассажир, следовавший в автомашине «ГАЗ-2747-0000010», скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. 31-летний водитель автомобиля «ГАЗ-3009D9» с различными травмами был доставлен в ГБУЗ «Зубово-Полянская РБ», где после оказания медицинской помощи был отпущен домой. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель «ГАЗ-2747-0000010» находился в трезвом состоянии.

На улице Косарева Саранска 42-летний мужчина, с признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем «ЗАЗ-110307», совершил наезд на припаркованный автомобиль «ГАЗ-2705», который в результате удара отбросило на движущийся во встречном направлении автомобиль «Фольксваген Джетта».

В ДТП пострадал водитель «ЗАЗ», он был доставлен в ГБУЗ РМ «МРКБ», где после оказания медицинской помощи ему было назначено амбулаторное лечение. По данным инспекторов ГИБДД, от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался. В отношении него собран материал по ст.264.1. УК РФ, а также составлен административный материал по ч.2 ст.12.37 КоАП РФ. Водитель «Фольксваген Джетта» в момент дорожного происшествия находился в трезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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