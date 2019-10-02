Пензенскому областному суду исполнилось 80 лет

СЕГОДНЯ 17:55 2019-10-02T18:06:00+03:00

Мероприятие, приуроченное к юбилею, состоялось сегодня

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В торжестве принял участие губернатор Иван Белозерцев. Глава региона отметил, что областной суд - ровесник региона, и потому его становление неотрывно связано с историей Сурского края.

- И даже в самые сложные времена пензенские судьи всегда принимали справедливые решения, - отметил Иван Александрович. - Их отличают профессионализм, верность служебному долгу, законность принятия решений.

За плодотворную деятельность по укреплению законности Иван Белозерцев вручил коллективу Пензенского областного суда почетную грамоту губернатора и памятный подарок. Представители суда награждены почетным знаком «Во славу земли пензенской», а также благодарностями главы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU