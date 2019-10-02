2019-10-02T17:30:39+03:00
Общество

Шесть пензенских студентов примут участие в XII Международной олимпиаде «IT-Планета»

Ребята успешно прошли отборочный этап
Алина МЯСИНА
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С 4 по 7 октября студенты ПГУ и ПГТУ будут принимать участие в соревнованиях в сфере информационных технологий «IT-Планета». Мероприятие пройдет в Москве на базе Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

Как сообщает пресс-служба Министерства образования Пензенской области, эта олимпиада - одна из самых масштабных в области ИТ, учрежденных в стране. Участие в ней примут студенты и молодые специалисты из России и стран СНГ.

Для них организуют 14 конкурсов по дисциплинам «Программирование», «Облачные вычисления и базы данных», «Телеком», «Мобильные платформы», «Цифровое творчество», «Свободное ПО и робототехника». Кроме этого, студенты смогут попробовать свои силы в номинации «Неограниченные возможности», направленной на разработку программного обеспечения для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

7 октября на торжественной церемонии закрытия олимпиады объявят имена победителей, которым вручат дипломы, медали и ценные призы от организаторов и партнеров соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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