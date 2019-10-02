Пензенские школьники стали лидерами по просмотрам «Онлайн-уроков финансовой грамотности»

СЕГОДНЯ 17:21 2019-10-02T17:21:43+03:00

Ребята заняли второе место по стране и первое - в ПФО

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За первую неделю эфиров в онлайн занятиях приняли участие ученики 88 пензенских школ. Они ознакомились с 180 уроками, просмотрев их более 3500 раз. По этому показателю наши ребята стали лидерами в округе и вторыми по стране.

Проект «Онлайн-уроки финансовой грамотности» запущен Банком России в 2015 году. Эксперты в области финансов - сотрудники Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда РФ, Федеральной налоговой службы РФ, ведущих вузов России, организаций-участников рынка дважды в год проводят для школьников вебинары по финансовой грамотности.

30 сентября стартовала Международная неделя инвесторов, участниками которой являются старшеклассники более 90 стран мира. В режиме «онлайн» они смогут узнать об основных видах инвестиций и рисках. Полученные знания позволят не перепутать легальных участников рынка с мошенниками, а также защитить свои права.

Осенняя сессия онлайн-уроков финансовой грамотности при поддержке министерства образования Пензенской области стартовала с 18 сентября и продлится до 18 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU