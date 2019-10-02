2019-10-02T16:47:53+03:00
Общество

В этом году более ста почтовых отделений Пензенской области оборудовали по программе «Доступная среда»

Это позволило сделать их более удобными для маломобильных групп населения
Анна ЧЕРНАЯ
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С начала года доступными для маломобильных групп населения стали еще 12 отделений почтовой связи в областном центре, а также в Пензенском, Башмаковом, Никольском и Нижнеломовском районах. В ближайшее время завершится ремонт ещё 21 объекта. Таким образом, к концу года 113 почтовых отделений региона будут адаптированы для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Полноценная интеграция в активную социальную жизнь маломобильных групп населения является одной из важнейших совместных задач государства и общества. Почта России как одна из крупнейших компаний региона проводит большую работу по данному направлению, - отмечает директор УФПС Пензенской области Наталья Арбузова.

Отделения с безбарьерной средой оборудованы удобными входными пандусами и рассчитаны на свободное передвижение инвалидов-колясочников внутри помещения, для людей со слабым зрением использована напольная тактильная плитка и размещены надписи, выполненные шрифтом Брайля. По просьбе посетителя операторы почтовых отделений будут дублировать зрительную и звуковую информацию, оказывать всю необходимую помощь. В эти помещения разрешено входить с собаками-поводырями. Во всех остальных почтовых отделениях с сотрудниками проведен дополнительный инструктаж по порядку оказания услуг людям с инвалидностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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