2019-10-02T16:41:24+03:00
Здоровье

Пензенская область заняла шестое место в рейтинге регионов по приверженности жителей к ЗОЖ

Результаты исследования представило Агентство РИА
Анастасия ТИМОШИНА
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Эксперты анализировали такие показатели, как популярность занятий спортом, продажа алкоголя, потребление табака, число преступлений, совершённых в состоянии опьянения, смертность от случайных алкогольных отравлений, доля занятых с опасными условиями труда. По итогам прошлого года Пензенская область, как и ранее, вошла в десятку лидеров, заняв шестое место.

- Многочисленные профилактические проекты, реализуемые в нашем регионе, затрагивают все возрастные категории населения. Начиная от воспитанников детских садов, которым прививают основы здорового и рационального питания, и, заканчивая населением серебряного возраста, которым преподают основы активного долголетия, - прокомментировал губернатор области Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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