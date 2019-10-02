Пензенская область заняла шестое место в рейтинге регионов по приверженности жителей к ЗОЖ
Эксперты анализировали такие показатели, как популярность занятий спортом, продажа алкоголя, потребление табака, число преступлений, совершённых в состоянии опьянения, смертность от случайных алкогольных отравлений, доля занятых с опасными условиями труда. По итогам прошлого года Пензенская область, как и ранее, вошла в десятку лидеров, заняв шестое место.
- Многочисленные профилактические проекты, реализуемые в нашем регионе, затрагивают все возрастные категории населения. Начиная от воспитанников детских садов, которым прививают основы здорового и рационального питания, и, заканчивая населением серебряного возраста, которым преподают основы активного долголетия, - прокомментировал губернатор области Иван Белозерцев.
ИСТОЧНИК KP.RU