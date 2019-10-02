2019-10-02T14:54:21+03:00
Экономика

«ПТПА» представит трубопроводную арматуру для подводной добычи нефти

Презентация оборудования состояится на IX Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ 2019)
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АО «ПТПА» - ведущий российский производитель трубопроводной арматуры - впервые представляет технологически сложное оборудование для подводной добычи на шельфе, полностью разработанное и изготовленное в России.

Совместный проект ПАО «Газпром» и российских производителей, в числе которых АО «ПТПА», является примером успешной реализации программы импортозамещения.

Проектирование подводного кустового манифольда было начато осенью 2017 года в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения «Малахит». Технологии и конструктивные решения данного манифольда планируется применить в системе подводной добычи Южно-Киринского месторождения.

Условия подводной эксплуатации предъявляют жесткие требования к надежности и безотказной работе изделий. Оборудование, которое входит в состав манифольда, должно иметь достаточный запас прочности и надежности, чтобы обеспечить бесперебойную работу комплекса на морской глубине при высоком давлении рабочей среды. К участию в проекте были приглашены ведущие российские предприятия-производители, заказ на изготовление запорной трубопроводной арматуры был отдан на АО «ПТПА». В сжатые сроки на заводе в полном соответствии с требованиями заказчика была выпущена первая партия изделий - краны шаровые и шиберные задвижки. В конструкции изделий применены технические решения с обеспечением высокого уровня работоспособности и надежности арматуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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