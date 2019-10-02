2019-10-02T14:41:32+03:00
Происшествия

Житель Пензенской области убил знакомого, подвозившего его домой

Оставив тело в яблочном саду, злоумышленник скрылся на машине погибшего
Алина МЯСИНА
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В полицию Шемышейского района поступила информация, что на окраине села Азрапино в яблочном саду местная жительница нашла тело. Стражи порядка сразу же выехали на место происшествия. При осмотре тела сотрудники полции обнаружили на шее убитого колотую рану.

Личность погибшего установили быстро: незадолго до случившегося в полицию обращалась женщина с заявлением об исчезновении брата 1971 года рождения. Житель одного из сел Лопатинского района ушел из дома двумя днями ранее и не вернулся.

В ходе розыска сотрудники установили причастность к преступлению 25-летнего односельчанина убитого и задержали его. Тот рассказал, что в день убийства он с приятелем были в Лопатино. В какой-то момент они позвонили знакомому и попросили отвезти их домой. Когда мужчина приехал за ними, знакомые уговорили его поехать в Пензу, чтобы развлечься.

Дорога не была спокойной: между водителем и злоумышленником завязался конфликт. Мужчина остановил автомобиль на окраине села Азрапино. Подозреваемый вышел из машины. Началась драка, в ходе которой задержанный схватился за нож и нанес знакомому несколько ударов в шею. Транспорт злоумышленник и его приятель бросать не стали, а отправились на ней по намеченному пути в Пензу.

Затем, не желая нести никакую ответственность за содеянное, подозреваемый два дня скрывался в Саратовской области. Затем снова вернулся в Лопатинский район, где его и задержали.

По данным пресс-службы Управления МВД по Пензенской области, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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