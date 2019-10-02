2019-10-02T14:21:14+03:00
Спорт

Пензенские дзюдоисты завоевали семь наград на соревнованиях в Москве

Наши спортсмены вернулись с открытого турнира, посвященного памяти полковника Д. И. Гулевича
Алина МЯСИНА
Поделиться:
ФОТО: Эдуард КопыловФОТО: Эдуард Копылов
Изменить размер текста:

Соревнования прошли в московском Дворце Единоборств ЦСКА. В мероприятии принимали участие более тысячи спортсменов в разных возрастных группах.

Воспитанники пензенской школы дзюдо Никита Власов и Илья Алешечкин на татами завоевали первые места. "Бронзу" взяли Ильяс Акжигитов, Максим Проворкин, Дмитрий Павлов, Иван Потапов и Дмитрий Филимонов.

- В отдельных категориях насчитывалось более 60 участников. Эта была жесткая конкуренция, которая требовала от ребят высокой концентрации и спортивного мастерства, - подчеркнул Президент Федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.

Спортсмены, которые добились высоких результатов на этом ежегодном турнире, в будущем смогут попробовать свои силы на первенствах федерального уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«ПТПА» представит трубопроводную арматуру для подводной добычи нефти
Житель Пензенской области убил знакомого, подвозившего его домой
5 октября в Пензе частично перекроют улицу Славы
29-летний житель Мордовии попался на незаконной ловле рыбы
Валерий Лидин принимает участие в форуме «Российская энергетическая неделя»
На улице Урицкого в Пензе произошло ДТП [ВИДЕО]
В Саранске представили «Театральное Приволжье»
В Пензе открыт первый амбулаторный онкоцентр
Жительница Городищенского района украла ванну
Пьяный житель Мордовии убил мужчину на глазах у его отца
Восемь районов Пензенской области получили новые школьные автобусы
Иван Белозерцев встретился с представителями «Содружества клубов любителей скандинавской ходьбы по-пензенски»
Жительница Пензенской области едва не задушила мужа шнурком от штанов
Петр Тултаев напомнил горожанам о важности общения с родителями
В пензенском Законодательном Собрании обсудят региональный бюджет
В Пензе впервые состоялись региональные соревнования по прыжкам через скакалку
В Пензе изменился режим работы зоопарка
В Пачелмском районе при пожаре погибли сторож коровника и несколько животных
Велогонщица Наталья Афремова из Пензы - призер Кубка Мира
Пензенские аграрии собрали первый миллион тонн сахарной свеклы