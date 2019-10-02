Пензенские дзюдоисты завоевали семь наград на соревнованиях в Москве
Соревнования прошли в московском Дворце Единоборств ЦСКА. В мероприятии принимали участие более тысячи спортсменов в разных возрастных группах.
Воспитанники пензенской школы дзюдо Никита Власов и Илья Алешечкин на татами завоевали первые места. "Бронзу" взяли Ильяс Акжигитов, Максим Проворкин, Дмитрий Павлов, Иван Потапов и Дмитрий Филимонов.
- В отдельных категориях насчитывалось более 60 участников. Эта была жесткая конкуренция, которая требовала от ребят высокой концентрации и спортивного мастерства, - подчеркнул Президент Федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.
Спортсмены, которые добились высоких результатов на этом ежегодном турнире, в будущем смогут попробовать свои силы на первенствах федерального уровня.
ИСТОЧНИК KP.RU