Пензенские дзюдоисты завоевали семь наград на соревнованиях в Москве

СЕГОДНЯ 13:59 2019-10-02T14:21:14+03:00

Наши спортсмены вернулись с открытого турнира, посвященного памяти полковника Д. И. Гулевича

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Соревнования прошли в московском Дворце Единоборств ЦСКА. В мероприятии принимали участие более тысячи спортсменов в разных возрастных группах.

Воспитанники пензенской школы дзюдо Никита Власов и Илья Алешечкин на татами завоевали первые места. "Бронзу" взяли Ильяс Акжигитов, Максим Проворкин, Дмитрий Павлов, Иван Потапов и Дмитрий Филимонов.

- В отдельных категориях насчитывалось более 60 участников. Эта была жесткая конкуренция, которая требовала от ребят высокой концентрации и спортивного мастерства, - подчеркнул Президент Федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.

Спортсмены, которые добились высоких результатов на этом ежегодном турнире, в будущем смогут попробовать свои силы на первенствах федерального уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU